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В УрФУ разработали новый холодильный компрессор

18.22 Среда, 29 мая 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В инжиниринговом центре цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета создали новый холодильный компрессор. Предполагается, что он будет использоваться в учреждениях общественного питания.

Объём производительности нового двухпоршневого холодильного компрессора — 16 кубометров в час. Именно такая мощность позволяет использовать его в учреждениях, где необходимо в больших объёмах хранить замороженными продукты питания и напитки — в кафетериях, в ресторанах, в продуктовых магазинах. Как утверждают разработчики, конструкция состоит из комплектующих российского производства, что делает возможным собирать и ремонтировать компрессор даже в условиях западных санкций. Вместе с тем, в основу разработки легли импортные аналоги.

«Наш холодильный компрессор является аналогом зарубежного итальянского агрегата «Dorin H300CS». Специалисты нашего центра сделали большую работу и уже получили первый опытный образец агрегата. Среди преимуществ этой разработки мы можем выделить низкий уровень шума, вибрации и газовой пульсации. Устройство успешно прошло первые испытания, и к июлю этого года мы начнем работы по производству серийного образца», — приводит слова ведущего инженера-конструктора ИЦЦТМ Юрия Петренко официальный сайт УрФУ.


По словам разработчиков, уже появились потенциальные заказчики, желающие приобрести новые холодильный компрессор.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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