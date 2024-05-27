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Синоптики предупреждают о перепадах температуры в Свердловской области: от -5°C до +22°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о сильных перепадах температуры: от -5°C ночью до +22°C днём. Сильный ветер при этом не ожидается.
В четверг, 30 мая, в Свердловской области переменная облачность преимущественно без осадков, но местами кратковременные дожди. Ночью заморозки -5…0°C, температура на крайнем юге и юго-западе до +3°C. Днём +12…+17°C, на крайнем севере до +9°C. Ночью ветер 3-8 м/сек, днём неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +14…+16°C. Ночью ветер 3-8 м/сек, днём неустойчивый слабый.
В пятницу, 31 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах заморозки до -3°C. Днём +17…+22°C, на севере +14…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +18…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 30 мая, в Свердловской области переменная облачность преимущественно без осадков, но местами кратковременные дожди. Ночью заморозки -5…0°C, температура на крайнем юге и юго-западе до +3°C. Днём +12…+17°C, на крайнем севере до +9°C. Ночью ветер 3-8 м/сек, днём неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +14…+16°C. Ночью ветер 3-8 м/сек, днём неустойчивый слабый.
В пятницу, 31 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах заморозки до -3°C. Днём +17…+22°C, на севере +14…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +18…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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