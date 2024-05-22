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Почти половина екатеринбуржцев задумывается об освоении новой профессии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти половина екатеринбуржцев – 47% опрошенных – хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. От такой возможности отказались бы 27% респондентов.
По данным аналитиков «Авито Работы», чаще всего о новой профессии задумываются женщины – 52% против 47% среди мужчин. Также желание переобучиться выразили по 58% из автомобильного бизнеса и онлайн-торговли, ещё 57% специалистов административной работы и 56% работников сельского хозяйства 56%.
Главным поводом сменить профессию является желание повысить уровень зарплаты – об этом заявили 37% опрошенных. 33% объяснили свои намерение стремлением к личному развитию и самореализации. По 22% признались в желании улучшить условия труда и получить более востребованную специальность. Для ещё 19% это потеря интереса к сфере или профессии. 18% рассказали, что хотят сменить профессиональную среду или коллектив. У 11% в мечтах начать собственное дело. 7% уверены, что в другой профессии у них будет больше возможностей. У ещё 7% поводом задуматься о переобучении стало состояние здоровья и другие обстоятельства.
По данным аналитиков «Авито Работы», чаще всего о новой профессии задумываются женщины – 52% против 47% среди мужчин. Также желание переобучиться выразили по 58% из автомобильного бизнеса и онлайн-торговли, ещё 57% специалистов административной работы и 56% работников сельского хозяйства 56%.
Главным поводом сменить профессию является желание повысить уровень зарплаты – об этом заявили 37% опрошенных. 33% объяснили свои намерение стремлением к личному развитию и самореализации. По 22% признались в желании улучшить условия труда и получить более востребованную специальность. Для ещё 19% это потеря интереса к сфере или профессии. 18% рассказали, что хотят сменить профессиональную среду или коллектив. У 11% в мечтах начать собственное дело. 7% уверены, что в другой профессии у них будет больше возможностей. У ещё 7% поводом задуматься о переобучении стало состояние здоровья и другие обстоятельства.
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