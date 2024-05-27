Более 250 юных дарований со всей России участвовали в форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

«Гала-концерт – это красочная, захватывающая часть форума. Но, конечно, самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей, это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста!»,