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Более 250 юных дарований со всей России участвовали в форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге
Фото предоставлено организаторами форума
В Екатеринбурге успешно состоялся форум юных дарований «ArtНавигатор», проходивший в уральской столице 27 и 28 мая. Культурно-просветительный проект, призванный познакомить детей с разными творческими профессиями, собрал более 250 ребят из разных регионов России.
Итогом встречи юных дарований стал гала-концерт. Ребята выступили на сцене и получили награды в разных номинациях.
Во время форума дети занимались журналистикой, актёрским мастерством, танцами, вокалом, живописью и даже объёмным проектированием.
В программе принимали участия дети из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга.
Итогом встречи юных дарований стал гала-концерт. Ребята выступили на сцене и получили награды в разных номинациях.
«Гала-концерт – это красочная, захватывающая часть форума. Но, конечно, самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей, это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста!»,
– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
Во время форума дети занимались журналистикой, актёрским мастерством, танцами, вокалом, живописью и даже объёмным проектированием.
В программе принимали участия дети из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга.
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