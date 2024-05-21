Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стартовал Всероссийский форум «Art Навигатор»
Фото: благотворительный фонд «Дети России»
В Екатеринбурге стартовал Всероссийский форум юных дарований «Art Навигатор», цель которого собрать вместе талантливых детей из разных регионов страны и раскрыть их потенциал. Он организуется благотворительным фондом «Дети России».
Программа проекта начинается сегодня, 27 мая, и заканчивается завтра, 28 мая, отчётным концертом. Участие в форуме принимают более 250 детей в возрасте от 9 до 17 лет из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга.
В рамках форума детям помогут погрузиться в разные профессии и познакомиться с ними. Так, например, ребят ждёт мир телевизионных медиа. Команда ГТРК-Урал подготовила для юнкоров экскурсию в редакцию, студию новостей, архив свердловского телевидения и на радио, а также лекция от ведущей телеканала «Россия-1» Ольги Зиналиевой. Кроме этого, детей ожидает нетворкинг по новостной журналистике и ведение телеграмм-канала от РИА «Европейско-Азиатские Новости». Под чутким руководством опытных журналистов юные дарования сами будут вести телеграм-канал форума.
Помимо журналистики детей ждет «эстрадный вокал», которым будет руководить певица, композитор, продюсер «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров Елена Солдатова, а также актерское мастерство, занятие по которому проведёт художественный руководитель и режиссер Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии Вячеслав Мокану. Не обойдётся форум и без живописи, которой ребята займутся с художником Алексеем Рыжковым, и хореографии от режиссёр-хореографа Вячеслава Ильина. Ещё детей ждут основы объёмного проектирования под руководством педагогов и основателей студии «ФА-САД».
Программа проекта начинается сегодня, 27 мая, и заканчивается завтра, 28 мая, отчётным концертом. Участие в форуме принимают более 250 детей в возрасте от 9 до 17 лет из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга.
В рамках форума детям помогут погрузиться в разные профессии и познакомиться с ними. Так, например, ребят ждёт мир телевизионных медиа. Команда ГТРК-Урал подготовила для юнкоров экскурсию в редакцию, студию новостей, архив свердловского телевидения и на радио, а также лекция от ведущей телеканала «Россия-1» Ольги Зиналиевой. Кроме этого, детей ожидает нетворкинг по новостной журналистике и ведение телеграмм-канала от РИА «Европейско-Азиатские Новости». Под чутким руководством опытных журналистов юные дарования сами будут вести телеграм-канал форума.
Помимо журналистики детей ждет «эстрадный вокал», которым будет руководить певица, композитор, продюсер «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров Елена Солдатова, а также актерское мастерство, занятие по которому проведёт художественный руководитель и режиссер Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии Вячеслав Мокану. Не обойдётся форум и без живописи, которой ребята займутся с художником Алексеем Рыжковым, и хореографии от режиссёр-хореографа Вячеслава Ильина. Ещё детей ждут основы объёмного проектирования под руководством педагогов и основателей студии «ФА-САД».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в Доме детского творчества запускают программу «3D-моделирования и прототипирования»
21 мая 2024
21 мая 2024
Уральский оптико-механический завод разрабатывает оборудование для спасения новорождённых массой от 500 граммов
21 мая 2024
21 мая 2024