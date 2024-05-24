На три тысячи оштрафовали посадившую за руль восьмимесячную дочку екатеринбурженку





– рассказали в пресс-группе городской ГИБДД. «Госавтоинспекция изучила материал видеозаписи, опубликованной 26 мая в средствах массовой информации, и провела проверку. На записи видно, как водитель автомашины "Toyota Camry" на перекрестке улице Амундсена – Объездная перевозил ребенка без детского автокресла, при этом малыш находился на коленях у водителя. В ходе проверочных мероприятий автомобилист был установлен и приглашён в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге к административной ответственности привлекли местную жительницу, которая посадила за руль свою восьмимесячную дочку. Об этой ситуации автоинспекторы узнали благодаря СМИ, распространивших снятое очевидцем видео.В разговоре с дорожными инспекторами мать девочки объяснила, что её дочка капризничала, поэтому супруг решил достать малышку из детской автолюльки и передать жене, чтобы она успокоила ребёнка. Женщина свою вину полностью признала, пообещав, что больше не будет нарушить ПДД.Однако избежать штрафа у неё не вышло. Автоинспекторы привлекли автоледи к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей. Теперь ей придётся заплатить 3 тысячи рублей.