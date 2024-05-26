Куйвашев поручил Орлову ограничить движение электросамокатов в Екатеринбурге вплоть до запрета





– говорится в сообщении телеграм-канала. «В выходные стало известно о девушке, которая впала в кому после того, как упала с электросамоката. Решить проблему с помощью разъяснительной работы не получается, ужесточение правил проката тоже не помогает – в соцсетях полно фотографий, где люди ездят на самокатах вдвоем и втроем. Поэтому придётся пойти на крайние меры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области поручил мэру Екатеринбурга ограничить движение электросамокатов по городу из-за участившихся ДТП с участием самокатчиков. Поводом как раз стало одно из таких происшествий.Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола», который связывают со свердловской властью. Он пишет, что в пятницу Евгений Куйвашев встретился с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, в ходе которой глава региона поставил перед градоначальником задачу «максимально ограничить движение электросамокатов в городе, вплоть до их полного запрета».По данным телеграм-канала, за четыре месяца произошло 27 ДТП, в которых пострадало 29 человек, в том числе 8 детей. В 20 ДТП участвовали самокаты из кикшерингов, в ещё 6 случаях самокатчики скрылись с места аварии.