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Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению сироты из Свердловской области, которая с 2018 года стоит в очереди на получение жилья.
Обращение девушки поступило в приёмную главы СКР во «ВКонтакте». В нём девушка рассказала, что несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда в её пользу, она до сих пор не получила жилое помещение. Также, по её словам, ей отказали в предоставлении сертификата на приобретение жилья, обосновав это тем, что она более полутора лет она находилась в отпуске по уходу за ребёнком и не имела дохода.
Исполнение поручения и ход проверки поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.
Обращение девушки поступило в приёмную главы СКР во «ВКонтакте». В нём девушка рассказала, что несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда в её пользу, она до сих пор не получила жилое помещение. Также, по её словам, ей отказали в предоставлении сертификата на приобретение жилья, обосновав это тем, что она более полутора лет она находилась в отпуске по уходу за ребёнком и не имела дохода.
«Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки»,
– говорится в сообщении информационного центра СК России.
Исполнение поручения и ход проверки поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.
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