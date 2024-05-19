Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Свердловской области





– говорится в сообщении информационного центра СК России. «Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению сироты из Свердловской области, которая с 2018 года стоит в очереди на получение жилья.Обращение девушки поступило в приёмную главы СКР во «ВКонтакте». В нём девушка рассказала, что несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда в её пользу, она до сих пор не получила жилое помещение. Также, по её словам, ей отказали в предоставлении сертификата на приобретение жилья, обосновав это тем, что она более полутора лет она находилась в отпуске по уходу за ребёнком и не имела дохода.Исполнение поручения и ход проверки поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.