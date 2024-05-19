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Глава СК потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нерасселённом доме в Арамили

09.24 Вторник, 28 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нерасселённом общежитии в Арамили, где в феврале из-за неисправной проводки в пожаре погибли два человека.

После того случая общежитие признали аварийным. Однако, по данным СК, тогда в манёвренный фонд переселились лишь часть жителей. Остальные до сих пор продолжают жить в этом доме. Ранее следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также принятых мерах по защите жилищных прав граждан»,

– говорится в сообщении Следкома.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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