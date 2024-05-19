Глава СК потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нерасселённом доме в Арамили





– говорится в сообщении Следкома. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также принятых мерах по защите жилищных прав граждан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава следственного комитета потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нерасселённом общежитии в Арамили, где в феврале из-за неисправной проводки в пожаре погибли два человека.После того случая общежитие признали аварийным. Однако, по данным СК, тогда в манёвренный фонд переселились лишь часть жителей. Остальные до сих пор продолжают жить в этом доме. Ранее следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).