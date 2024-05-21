В Свердловской области запустили горячую линию для туристов





– говорится в сообщении Роспотребнадзора. «До 7 июня специалисты Управления Роспотребнадзора и "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" будут отвечать на вопросы свердловчан о покупке, обмене и возврате туристических путевок, об условиях, которые должны содержаться в договоре на туристическое обслуживание»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В преддверии отпускного сезона свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав потребителей для туристов. Специалисты ведомства готовы отвечать на вопросы в случае претензий к качеству турпродуктов.Отвечать на звонки будут по будням с 8.30 до 17.00 по телефонам, которые можно найти здесь.