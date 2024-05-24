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О сильном ветре и заморозках предупреждают свердловчан синоптики
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Также, по их данным, в регионе ожидаются заморозки и высокая пожарная опасность.
Сегодня, 26 мая, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер 25 метров в секунду, а также местами на юге области прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Завтра, 27 мая, ночью в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки до -3°.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 26 мая, в Свердловской области ожидается очень сильный ветер 25 метров в секунду, а также местами на юге области прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Завтра, 27 мая, ночью в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки до -3°.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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