Один природный пожар обнаружили в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило небольшое возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.По данным на 25 мая 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройденной огнем 4 гектара. В последний раз до этого лесопожарная служба сообщала о природных пожарах в регионе 21 мая. Тогда в области действовало 2 пожара на площади 6 гектаров.Всего в России, по данным на сегодня, действовал 51 лесной пожар на площади 50 254 гектаров.