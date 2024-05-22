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За травму малыша расплатится детский сад в Полевском
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Выплатить компенсацию морального вреда обязали детский садик в городе Полевской Свердловской области. Получатели — родители ребёнка, получившего травму в здании учреждения дошкольного воспитания.
Травму получил 4-летний мальчик, который споткнулся, выходя из туалетной комнаты детского сада №53. При падении он напоролся на гвоздь, торчащий из порога, и получил колотую рану правого коленного сустава. В связи с этим происшествием прокуратура города Полевской провела проверку, результаты которой передала в суд вместе с исковым заявлением о выплате компенсации морального вреда родителям пострадавшего ребёнка. Суд исковые требования удовлетворил, взыскав с учреждения компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
Ранее прокуратура внесла заведующей МБДОУ «Детский сад № 53» представление об устранении нарушений закона. Воспитатель, которого обвинили в недостаточном внимании к подопечным, привлечён к дисциплинарной ответственности.
Травму получил 4-летний мальчик, который споткнулся, выходя из туалетной комнаты детского сада №53. При падении он напоролся на гвоздь, торчащий из порога, и получил колотую рану правого коленного сустава. В связи с этим происшествием прокуратура города Полевской провела проверку, результаты которой передала в суд вместе с исковым заявлением о выплате компенсации морального вреда родителям пострадавшего ребёнка. Суд исковые требования удовлетворил, взыскав с учреждения компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
Ранее прокуратура внесла заведующей МБДОУ «Детский сад № 53» представление об устранении нарушений закона. Воспитатель, которого обвинили в недостаточном внимании к подопечным, привлечён к дисциплинарной ответственности.
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