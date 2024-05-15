Сосьвинских чиновников обязали обеспечить перевозку детей до поселковой школы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская городская прокуратура добивается от администрации Сосьвинского городского округа обеспечения перевозки детей из одного посёлка в школу, расположенную в соседнем поселении. Для этих целей учебному заведению передавали автобус, но из Сосьвы в Сосьву Новую он всё равно не ходит.Как удалось выяснить прокурорским работникам в ходе проверок, перевозка школьников в среднеобразовательную школу №4 не обеспечивается в силу ряда причин. Для школьного автобуса никак не могут согласовать маршрут, что, в свою очередь, происходит из-за недостатков улично-дорожной сети между двумя посёлками. На дорожном покрытии имеются многочисленные дефекты в виде выбоин и просадок, отсутствует необходимая разметка, частично отсутствуют тротуары. Кроме того, не обустроены места остановок и отсутствует посадочная площадка.Как бы там ни было, согласно российским законам, учредитель школы обязан обеспечить бесплатный проезд для учеников поселковых образовательных учреждений. И в данном случае учредителем выступает именно сосьвинская администрация. Она и выступила ответчиком, когда материалы из прокуратуры передали в Серовский районный суд.Рассмотрев административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Сосьинского городского округа, суд удовлетворил требования прокуратуры. От чиновников требуют устранить недостатки улично-дорожной сети по пути движения школьного автобуса МБОУ СОШ №4 посёлка Сосьва. На устранение дефектов выделен месяц с момента вступления решения суда в законную силу (а оно ещё не вступило, так что у администрации городского округа есть ещё возможность оспорить судебное решение).