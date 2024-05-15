Возрастное ограничение 18+
О сильном ветре и грозе предупреждают свердловчан синоптики
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области в грядущие выходные сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также, по их данным, в регионе ожидаются дожди и гроза.
В субботу, 25 мая, в Свердловской области ночью местами небольшой дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём небольшой, местами умеренный дождь, и гроза. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -5°C. Днём +19…+24°C, на крайнем севере до +14°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы местами 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днём +22…+24°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 26 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём местами небольшой дождь, на юге до умеренного. Ночью +6…+11°C, на севере до +1°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +12…+14°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 25 мая, в Свердловской области ночью местами небольшой дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём небольшой, местами умеренный дождь, и гроза. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -5°C. Днём +19…+24°C, на крайнем севере до +14°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы местами 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днём +22…+24°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 26 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём местами небольшой дождь, на юге до умеренного. Ночью +6…+11°C, на севере до +1°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +12…+14°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию