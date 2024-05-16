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В больнице Екатеринбурга после избиения сожителем скончалась мать четверых детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В одной из екатеринбургских больниц после жестокого избиения, в котором обвинили молодого сожителя, скончалась мать четверых детей. Врачи боролись за её жизнь 12 дней.
Речь идёт о 32-летней жительницы Асбеста. В ночь на 12 мая её жестоко избил 24-летний молодой человек, и уже этим утром, 24 мая, родные узнали, что девушка скончалась. Об этом «Е1» сообщала мать погибшей, рассказавшая, что у её дочери была тяжёлая черепно-мозговая травма – пришлось делать трепанацию черепа. После сложной операции состояние многодетной матери улучшалось, вчера, по словам её мамы, девушку уже хотели перевести из реанимации в нейрохирургию, но от казались от этой идеи из-за развивающегося менингита. Сегодня утром она умерла.
Напомним, что также в ту ночь от рук сожителя пострадала двухлетняя девочка. Она и трое других детей сейчас живут с бабушкой. После случившегося глава СК поручал возбудить в отношении сожителя женщины уголовное дело. Сейчас молодой человек в СИЗО.
Речь идёт о 32-летней жительницы Асбеста. В ночь на 12 мая её жестоко избил 24-летний молодой человек, и уже этим утром, 24 мая, родные узнали, что девушка скончалась. Об этом «Е1» сообщала мать погибшей, рассказавшая, что у её дочери была тяжёлая черепно-мозговая травма – пришлось делать трепанацию черепа. После сложной операции состояние многодетной матери улучшалось, вчера, по словам её мамы, девушку уже хотели перевести из реанимации в нейрохирургию, но от казались от этой идеи из-за развивающегося менингита. Сегодня утром она умерла.
Напомним, что также в ту ночь от рук сожителя пострадала двухлетняя девочка. Она и трое других детей сейчас живут с бабушкой. После случившегося глава СК поручал возбудить в отношении сожителя женщины уголовное дело. Сейчас молодой человек в СИЗО.
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