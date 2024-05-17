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К 60-летию Белоярской АЭС сотрудники станции высадили на набережной деревья
Фото: Белоярская АЭС
Сотрудники Белоярской АЭС в честь 60-летия станции приняли участие в озеленении набережной Белоярского водохранилища – высадили 24 яблони Недзвецкого, отличающихся морозостойкостью, неприхотливостью и устойчивостью перед вредителями и болезнями.
Напомним, что на Белоярской АЭС планируется строительство пятого энергоблока IV поколения – новой технологической платформы для развёртывания атомной энергетики будущего, работающей в замкнутом ядерном топливном цикле. Новый энергоблок будет построен с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.
«Белоярская АЭС не только осуществляет системное и комплексное обеспечение экологической безопасности и ведёт природоохранную деятельность, но и вкладывает силы и средства в развитие нашего города-спутника Заречного, чтобы он был комфортным и привлекательным для жизни»,
– отметил директор станции Иван Сидоров.
Напомним, что на Белоярской АЭС планируется строительство пятого энергоблока IV поколения – новой технологической платформы для развёртывания атомной энергетики будущего, работающей в замкнутом ядерном топливном цикле. Новый энергоблок будет построен с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.
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