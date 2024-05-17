К 60-летию Белоярской АЭС сотрудники станции высадили на набережной деревья

– отметил директор станции Иван Сидоров.

«Белоярская АЭС не только осуществляет системное и комплексное обеспечение экологической безопасности и ведёт природоохранную деятельность, но и вкладывает силы и средства в развитие нашего города-спутника Заречного, чтобы он был комфортным и привлекательным для жизни»,