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В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге третий день ищут 13-летнего Никиту Горшикова. В последний раз он выходил на связь с родными 21 мая.
Мальчик ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. Был в чёрном спортивном костюме и в чёрных кроссовках.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт», участвующего в поисках мальчика, или по номеру «112».
Мальчик ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. Был в чёрном спортивном костюме и в чёрных кроссовках.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт», участвующего в поисках мальчика, или по номеру «112».
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