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Евгений Куйвашев опроверг слухи о своём переезде в Москву
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Ирбит опроверг слухи о своем переезде в Москву на другую должность.
Также примерно в это же время в телеграм-канале, которые связывают с областными властями, появилось сообщение о том, что действующий губернатор начал ремонт в квартире, которую он приобрёл в ипотеку.
Ранее в СМИ и телеграм-канала распространялись слухи о том, что Евгений Куйвашев планирует уехать из Свердловской области ради другой работы. Утверждалось, что он якобы может занять место в мэрии российской столицы, в госкорпорации «Ростех» или станет торговым представителем России в одной из зарубежных стран. О возможных досрочных выборах нового губернатора также писало издание «66.ру».
«Меня люди выбрали на пять лет, и я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится. Нет у меня в планах [смены работы] и мне кажется, это просто какая-то умышленная волна»,
– рассказал глава региона журналистам.
Также примерно в это же время в телеграм-канале, которые связывают с областными властями, появилось сообщение о том, что действующий губернатор начал ремонт в квартире, которую он приобрёл в ипотеку.
Ранее в СМИ и телеграм-канала распространялись слухи о том, что Евгений Куйвашев планирует уехать из Свердловской области ради другой работы. Утверждалось, что он якобы может занять место в мэрии российской столицы, в госкорпорации «Ростех» или станет торговым представителем России в одной из зарубежных стран. О возможных досрочных выборах нового губернатора также писало издание «66.ру».
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