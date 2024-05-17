«Зайцев» в Свердловской области будут наказывать строже

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге и Свердловской области значительно увеличат штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Ужесточение наказания уже одобрили в областном заксобрании.Размер штраф за проезд безбилетный проезд сейчас составляет 100 рублей. А в ближайшем будущем с «зайцев», возможно, начнут брать 2500 рублей, то есть наказание усилят в 25 раз. Соответствующий законопроект был рассмотрен комитетом по вопросам законодательства и общественной безопасности законодательного собрания Свердловской области и получил одобрение. Однако, чтобы изменения вступили в действие, они должны быть приняты в трёх чтениях на заседании Заксобрания, которое состоится менее, чем через неделю, 28 мая.Как поясняет пресс-служба областного Законодательного собрания, ужесточение административного наказания для безбилетников потребовалось из-за нехватки кондукторского состава и в свете запланированной установки на некоторых маршрутах общественного транспорта автоматизированных средств оплаты проезда.