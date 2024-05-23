Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург приехали китайские дыни
Фото: Уральское таможенное управление
Радостная новость для любителей дынь — в Екатеринбурге начался сезон массовых их продаж. В магазины города они поступят уже со дня на день.
Первая партия дынь прибыла в Екатеринбург автотранспортом из Китая. В ней — 38 тонн плодов этого бахчевого растения общей стоимостью в 300 тысяч китайских юаней. Прежде, чем направлять дыни в магазины уральской столицы и Свердловской области, их проверили уральские таможенники.
Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления, китайские дыни прошли и фитосанитарный контроль. Карантинных объектов в продукции не выявлено. А это значит, что препятствий к потребителям у экзотической вкуснятинки больше не осталось и очень скоро дыни можно будет купить в магазинах.
По данным Уральского таможенного управления, в минувшем, 2023 году его сотрудники оформили ввоз более 860 тонн дынь на сумму почти 590 тысяч долларов США. Те дыни ввозились на Урал из Узбекистана и Таджикистана.
Первая партия дынь прибыла в Екатеринбург автотранспортом из Китая. В ней — 38 тонн плодов этого бахчевого растения общей стоимостью в 300 тысяч китайских юаней. Прежде, чем направлять дыни в магазины уральской столицы и Свердловской области, их проверили уральские таможенники.
Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления, китайские дыни прошли и фитосанитарный контроль. Карантинных объектов в продукции не выявлено. А это значит, что препятствий к потребителям у экзотической вкуснятинки больше не осталось и очень скоро дыни можно будет купить в магазинах.
По данным Уральского таможенного управления, в минувшем, 2023 году его сотрудники оформили ввоз более 860 тонн дынь на сумму почти 590 тысяч долларов США. Те дыни ввозились на Урал из Узбекистана и Таджикистана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию