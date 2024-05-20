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Грязную воду в Нижнем Тагиле объяснили проверкой гидрантов

13.05 Четверг, 23 мая 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Грязную воду, на которую регулярно жалуются жители Нижнего Тагила в социальных сетях, в местном «Водоканале» объяснили проверкой технического состояния пожарных гидрантов.

«Вода – это окислитель, и окислы откладываются на стенках трубы. При открытии пожарного гидранта происходит понижение давления и увеличение скорости потока воды. Соответственно, небольшие частицы окислов выносятся в систему водоснабжения: это краны потребителей, водоразборные колонки. Но после проверки пожарных гидрантов обычно достаточно непродолжительного времени, чтобы частицы вышли и качество воды стало на должном уровне»,

– объяснил начальник цеха водоснабжения ООО «Водоканал-НТ» Олег Шишкин в эфире ТК «Тагил-ТВ».


По данным v-tagile.ru, проверка гидрантов идёт с середины апреля. За это время было выявлено 11 неисправных агрегатов из более чем 1700.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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