Грязную воду в Нижнем Тагиле объяснили проверкой гидрантов

– объяснил начальник цеха водоснабжения ООО «Водоканал-НТ» Олег Шишкин в эфире ТК «Тагил-ТВ».

«Вода – это окислитель, и окислы откладываются на стенках трубы. При открытии пожарного гидранта происходит понижение давления и увеличение скорости потока воды. Соответственно, небольшие частицы окислов выносятся в систему водоснабжения: это краны потребителей, водоразборные колонки. Но после проверки пожарных гидрантов обычно достаточно непродолжительного времени, чтобы частицы вышли и качество воды стало на должном уровне»,