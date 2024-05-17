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Екатеринбуржцев приглашают высаживать деревья

18.57 Среда, 22 мая 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Вырубкам и «кронированию», опять то тут, то там совершаемым на территории Екатеринбурга, местные волонтёры решили противопоставить посадку новых деревьев. Этому посвятят ближайшую субботу.

Посадка деревьев будет происходить 25 мая в Южном лесопарке Екатеринбурга. Саженцы будут брать не в питомниках, как это обычно делается, а с территорий, которые намечены под вырубку. Таким образом, будут спасены молодые деревца — их спрячут от пил и топоров на других участках лесопарка. В первую очередь работы по озеленению проведут там, где из-за пожаров образовались «плеши».

Экоактивисты приглашают присоединяться всех желающих. Общий сбор назначен на половину десятого на выходе из метро Ботаническая к торговому центру «Дирижабль». В обед, который в данном случае будет поздним, устроят перерыв с чаепитием, а затем работы продолжатся. Если кто-то из читателей желает присоединиться к мероприятию, то у организаторов есть просьба пройти регистрацию по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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