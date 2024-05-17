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В Каменске-Уральском четвертый день ищут 17-летнюю девушку
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Каменске-Уральском ищут 17-летнюю Елизавету Герман. В последний раз родные связывались с ней в субботу, 18 мая. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.
Пропавшая ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Была одета в чёрную куртку и тёмно-синие джинсы. Сейчас её ищут волонтёры.
Всех, кто что-либо может знать о местонахождении девушки, просят звонить по горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» – 8 800 700-54-52 – или по номеру «112».
Пропавшая ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Была одета в чёрную куртку и тёмно-синие джинсы. Сейчас её ищут волонтёры.
Всех, кто что-либо может знать о местонахождении девушки, просят звонить по горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» – 8 800 700-54-52 – или по номеру «112».
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