Под Асбестом частный автобус сбил пенсионера





– напомнили в пресс-группе. «Пешеходам вне населенных пунктов в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде, двигаться по обочине навстречу движения транспортных средств. Водитель должен обеспечить постоянный контроль за дорогой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшее воскресенье вечером, примерно в 22.45, под Асбестом 64-летний водитель частного автобуса сбил 66-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стоял посреди проезжей части без цели перейти через дорогу.Известно, что в момент ДТП шёл дождь, что ухудшало и без того плохую видимость в темное время суток. Пешеход также находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде, из-за чего водитель его не заметил. В результате аварии пенсионер скончался от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и находившийся в автобусе пассажир не пострадали.Установлено, что погибший был жителем Асбеста, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.