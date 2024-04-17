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В выходные в Свердловской области успели оперативно потушить два природных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в Свердловской области были вспыхнули два лесных пожара, которые успели вовремя потушить, не позволив огню охватить больше 14 гектаров.
Как сообщает близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для протокола», первое возгорание было зарегистрировано в Алапаевске, где пожар потушили на площади 6 гектаров. Второй пожар был ликвидирован в Тугулыме на площади 8 гектаров. Известно, что в обоих случаях огонь перекинулся в лес с полей, на которых жгли траву.
На официальном сайте «Авиалесоохраны» при этом ничего не сообщалось о пожарах в Свердловской области в эти дни.
Кроме этого, сообщается, что в выходные было поймано 47 человек, которые вопреки запретам разжигали костры, готовили шашлыки, жгли траву или мусор. Сейчас им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.
Как сообщает близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для протокола», первое возгорание было зарегистрировано в Алапаевске, где пожар потушили на площади 6 гектаров. Второй пожар был ликвидирован в Тугулыме на площади 8 гектаров. Известно, что в обоих случаях огонь перекинулся в лес с полей, на которых жгли траву.
На официальном сайте «Авиалесоохраны» при этом ничего не сообщалось о пожарах в Свердловской области в эти дни.
Кроме этого, сообщается, что в выходные было поймано 47 человек, которые вопреки запретам разжигали костры, готовили шашлыки, жгли траву или мусор. Сейчас им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.
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