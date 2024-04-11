10-летний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге





— рассказал E1.RU очевидец трагедии Мы там были с друзьями, зашли в магазин ровно на пять минут. Выпал с 18-го этажа, сидел с тетей или бабушкой, так и не поняли. Первым пришел отец и начал кричать на женщину, которая за ним следила. После пришла мать. Мальчик пришел из школы, выпал вместе с портфелем,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на улице Энтузиастов, 36Б произошла трагедия: 10-летний ребенок выпал с 18-го этажа. Об этом сообщают несколько СМИ.Родственник рассказал тг-каналу «Екатское Чтиво», что мальчик лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Также он упомянул о «шоу», которые он устраивал, если не хотел учиться.Несмотря на оперативное прибытие скорой помощи, ребенку не удалось спасти жизнь.В Следственном комитете Свердловской области отказались комментировать произошедшее.