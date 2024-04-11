Возрастное ограничение 18+
10-летний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Энтузиастов, 36Б произошла трагедия: 10-летний ребенок выпал с 18-го этажа. Об этом сообщают несколько СМИ.
Родственник рассказал тг-каналу «Екатское Чтиво», что мальчик лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Также он упомянул о «шоу», которые он устраивал, если не хотел учиться.
Несмотря на оперативное прибытие скорой помощи, ребенку не удалось спасти жизнь.
В Следственном комитете Свердловской области отказались комментировать произошедшее.
Мы там были с друзьями, зашли в магазин ровно на пять минут. Выпал с 18-го этажа, сидел с тетей или бабушкой, так и не поняли. Первым пришел отец и начал кричать на женщину, которая за ним следила. После пришла мать. Мальчик пришел из школы, выпал вместе с портфелем,
— рассказал E1.RU очевидец трагедии
Родственник рассказал тг-каналу «Екатское Чтиво», что мальчик лечился в психдиспансере, а также имел проблемы с учебой. Также он упомянул о «шоу», которые он устраивал, если не хотел учиться.
Несмотря на оперативное прибытие скорой помощи, ребенку не удалось спасти жизнь.
В Следственном комитете Свердловской области отказались комментировать произошедшее.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге у дома на улице Новгородцевой погиб школьник
11 апреля 2024
11 апреля 2024
Голую екатеринбурженку одели и увезли в больницу
11 апреля 2024
11 апреля 2024