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Прокуратура проверяет школу, в которой после урока физкультуры умер ученик

17.43 Среда, 24 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте прокуратура начала разбираться в обстоятельствах гибели ученика восьмого класса 21-й школы, который скончался после урока физкультуры.

По предварительным данным, юноше стало плохо после того, как он пробежал один круг по периметру спортивного зала. Школьник сел на лавочку и потерял сознание. Утверждается, что учитель физкультуры сразу стал оказывать ребёнку первую помощь, пока не прибыла скорая. Однако медики спасти подростка тоже не смогли.

Ранее сообщалось, что юноша успел выйти на улицу, чтобы подышать.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет проверено, своевременно ли школой оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь»,

– говорится в сообщении надзорного ведомства.


Для установления точной причины смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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