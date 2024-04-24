Прокуратура проверяет школу, в которой после урока физкультуры умер ученик

– говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет проверено, своевременно ли школой оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь»,