Возрастное ограничение 18+
В Асбесте после урока физкультуры скончался ученик восьмого класса
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Асбесте в 21-й школе после урока физкультуры скончался 14-летний юноша. Он учился в восьмом классе.
В школе комментировать трагедию отказались. В местной администрации факт смерти ребёнка подтвердили, сообщив, что правоохранительные органы проводят проверку. СК сейчас готовит комментарий.
«Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли»,
– цитирует свой источник URA.RU.
В школе комментировать трагедию отказались. В местной администрации факт смерти ребёнка подтвердили, сообщив, что правоохранительные органы проводят проверку. СК сейчас готовит комментарий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе
19 апреля 2024
19 апреля 2024
В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
21 апреля 2024
21 апреля 2024