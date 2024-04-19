В Асбесте после урока физкультуры скончался ученик восьмого класса





цитирует свой источник URA.RU. «Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Асбесте в 21-й школе после урока физкультуры скончался 14-летний юноша. Он учился в восьмом классе.В школе комментировать трагедию отказались. В местной администрации факт смерти ребёнка подтвердили, сообщив, что правоохранительные органы проводят проверку. СК сейчас готовит комментарий.