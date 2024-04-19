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В Асбесте после урока физкультуры скончался ученик восьмого класса

14.47 Среда, 24 апреля 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Асбесте в 21-й школе после урока физкультуры скончался 14-летний юноша. Он учился в восьмом классе.

«Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли»,

цитирует свой источник URA.RU.


В школе комментировать трагедию отказались. В местной администрации факт смерти ребёнка подтвердили, сообщив, что правоохранительные органы проводят проверку. СК сейчас готовит комментарий.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:10 Red Wings увеличивает частоту рейсов и открывает новые в Екатеринбурге
10:35 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в массовой драке у кафе на Сухоложской
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07:02 Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге выиграли первый матч финальной серии Чемпионата России
21:09 Дело о доведении до самоубийства екатеринбуржца отправлено на дорасследование
20:01 В Невьянском городском округе подожгли сухостой
19:31 К памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы
19:05 Верхнепышминского убийцу с топором ждёт 12 лет проживания в исправительной колонии
18:46 В рекультивации Широкореченского полигона обнаружены нарушения
17:47 Свердловские депутаты упрекнули омбудсмена Мерзлякову в жалобах журналистам
17:06 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице
16:29 В Екатеринбурге на Эльмаше пропала 12-летняя девочка
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