В Екатеринбурге на Эльмаше пропала 12-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 12-летнюю Картину Каримову с Эльмаша. В последний раз родные видели её в понедельник, 22 апреля. Сейчас ребёнка разыскивают волонтёры и полиция.Девочка ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. В день пропажи была одета в чёрную толстовку, чёрные штаны с белыми лампасами, чёрно-белые кеды. С собой у неё была сумка «шоппер», сообщает поисковый отряд «Прорыв».Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 14. Всех, что-либо может знать о местонахождении ребёнка, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-14 или «112» и «102». Также можно связаться с волонтёрами: +79002147026 (Евгений) и +79521303370 (Надежда).