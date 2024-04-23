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В свердловском ДИПе раскрыли подробности судебного разбирательствам, участком которого стал губернатор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области раскрыли подробности судебного разбирательства по делу о концессионном соглашении, к которому привлекли Евгения Куйвашева в качестве третьего лица.
Там также добавили, что на следующем заседании в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, будет участвовать министерство ЖКХ Свердловской области.
«Концессионер, по данным комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа, не выполнил условия соглашения ни по обеспечению качественного теплоснабжения, ни по привлечению инвестиций, поэтому принято решение о расторжении трехстороннего соглашения. Свердловская область привлекается к делопроизводству, потому что была одним из участников трёхстороннего соглашения, это стандартный процессуальный момент»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в региональном ДИПе.
Там также добавили, что на следующем заседании в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, будет участвовать министерство ЖКХ Свердловской области.
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