В свердловском ДИПе раскрыли подробности судебного разбирательствам, участком которого стал губернатор

– рассказали «Вечерним ведомостям» в региональном ДИПе.

«Концессионер, по данным комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа, не выполнил условия соглашения ни по обеспечению качественного теплоснабжения, ни по привлечению инвестиций, поэтому принято решение о расторжении трехстороннего соглашения. Свердловская область привлекается к делопроизводству, потому что была одним из участников трёхстороннего соглашения, это стандартный процессуальный момент»,