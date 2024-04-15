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Евгений Куйвашев стал участником судебного разбирательства
Фото: Вечерние ведомости
Евгения Куйвашева привлекли к судебному разбирательству по делу о концессионном соглашении. Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, глава региона выступает третьим лицом. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».
В материалах дела говорится, что комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа обратился в суд с просьбой обязать челябинское производственное коммерческое предприятие выполнять мероприятия, которые были предусмотрены концессионным соглашением. Иск был подал ещё в прошлом году.
В марте настоящего года Евгения Куйвашева привлекли к участию в деле в качестве лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца. Также в судебном процессе привлечена свердловская прокуратура. Это указано в документах суда.
В материалах дела говорится, что комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа обратился в суд с просьбой обязать челябинское производственное коммерческое предприятие выполнять мероприятия, которые были предусмотрены концессионным соглашением. Иск был подал ещё в прошлом году.
В марте настоящего года Евгения Куйвашева привлекли к участию в деле в качестве лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца. Также в судебном процессе привлечена свердловская прокуратура. Это указано в документах суда.
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