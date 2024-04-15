Уже почти полторы тысячи свердловчан были укушены клещами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Повышенная активность клещей по сравнению с прошлым годом зафиксирована в Свердловской области. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Согласно опубликованной сегодня Роспотребнадзором статистике, в едва начавшемся сезоне уже зафиксировано 1354 случая укуса человека клещом. При сравнении с тем же периодом прошлого года можно говорить о росте клещевой активности более, чем в полтора раза. Тем основательней причина любителям погулять на природе заранее позаботиться о собственной безопасности: о прививках, об одежде, которая бы предотвратила проникновение насекомого на кожу, о химических средствах защиты.В информации от Роспотребнадзора содержатся и несколько обнадёживающие цифры: при том, что случаев укусов клещом уже почти полторы тысячи, в больницах оказались в итоге только трое: один человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, двое — с подозрением на клещевой боррелиоз.