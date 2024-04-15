Возрастное ограничение 18+
Синоптики обещают похолодание в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В начале недели на смену аномально тёплой для апреля погоде придёт похолодание, вместе с которым в Свердловской области ожидаются дожди, в том числе ледяные, местами с мокрым снегом, гололёдные явления и сильный ветер с порывами.
Сегодня, 22 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём на юге +17…+22°C, на севере +10…+15°C, на крайнем севере до +3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 23 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью -6…-1°C, на юге до +5°C. Днём +3…+8°C, на крайнем юго-западе +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 24 апреля, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днём небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя, местами гололедные явления, установление временного снежного покрова. Ночью -4…+1°C, на крайнем севере до -9°C. Днём +1…+6°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшие, днём умеренные осадки мокрого снега, дождя и ледяного дождя, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ночью около 0°C, днём +4…+6°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 22 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём на юге +17…+22°C, на севере +10…+15°C, на крайнем севере до +3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 23 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью -6…-1°C, на юге до +5°C. Днём +3…+8°C, на крайнем юго-западе +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 24 апреля, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днём небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя, местами гололедные явления, установление временного снежного покрова. Ночью -4…+1°C, на крайнем севере до -9°C. Днём +1…+6°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшие, днём умеренные осадки мокрого снега, дождя и ледяного дождя, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ночью около 0°C, днём +4…+6°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловскую область ждёт аномально жаркая погода
17 апреля 2024
17 апреля 2024
В Свердловской области ожидается аномальная жара
20 апреля 2024
20 апреля 2024