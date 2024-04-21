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2,2 миллиона рублей составит призовой фонд Всероссийского конкурса дизайнеров в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пройдет Всероссийский конкурс дизайнеров и брендов. Призовой фонд мероприятия составит более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал региона.
Самозанятые и представители малого бизнеса из всех уголков России могут принять участие в конкурсе, который состоится в рамках Международной недели моды UF LAB. Победители получат возможность представить свои коллекции перед международным fashion-сообществом.
23 августа лучшие участники продемонстрируют свои изделия, а до 10 победителей получат денежные призы на сумму до 300 тысяч рублей каждый. Общий призовой фонд конкурса составляет 2,2 миллиона рублей.
Заявки на участие принимаются до 20 мая на сайте проекта. Участвовать в конкурсе могут российские дизайнеры и бренды, занимающиеся разработкой одежды для мужчин, женщин и/или детей. Одним из важных условий является регистрация в качестве самозанятых или субъектов малого и среднего предпринимательства.
Самозанятые и представители малого бизнеса из всех уголков России могут принять участие в конкурсе, который состоится в рамках Международной недели моды UF LAB. Победители получат возможность представить свои коллекции перед международным fashion-сообществом.
23 августа лучшие участники продемонстрируют свои изделия, а до 10 победителей получат денежные призы на сумму до 300 тысяч рублей каждый. Общий призовой фонд конкурса составляет 2,2 миллиона рублей.
Заявки на участие принимаются до 20 мая на сайте проекта. Участвовать в конкурсе могут российские дизайнеры и бренды, занимающиеся разработкой одежды для мужчин, женщин и/или детей. Одним из важных условий является регистрация в качестве самозанятых или субъектов малого и среднего предпринимательства.
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