76% екатеринбуржцев не готовы отказаться от использования наличных

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В результате опроса, проведенного сервисом SuperJob среди жителей Екатеринбурга, выяснилось, что лишь 13% жителей готовы полностью отказаться от наличных денег и перейти на безналичный расчет. Большинство респондентов (76%) выразили предпочтение сохранить возможность использования наличные по соображениям финансовой безопасности.Многие опрошенные указали, что наличные деньги являются символом их заработка и предпочитают иметь доступ к ним в случае экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или отключение электроэнергии. Также отмечается, что отказ от наличности может привести к девальвации национальной валюты.Интересно, что среди мужчин доля готовых полностью отказаться от наличных немного выше, чем среди женщин (16% против 11%). Горожане в возрасте 35—44 лет оказались более склонными к переходу на безналичный расчет по сравнению с другими возрастными группами.