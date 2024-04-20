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Екатеринбургская полиция забрала рабочих, которые были замечены во дворе дома Топоркова
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники полиции отвезли рабочих, которые были замечены во дворе дома Топоркова, в отделение для опроса после приезда на место по вызову градозащитников, сообщила координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева It's My City.
Рабочие рассказали правоохранителям, что компания «Экосистема-СМБ» наняла их для уборки территории, чтобы владелец участка мог выкопать бетонные плиты, находящиеся под землей.
Активисты зафиксировали, как газель вывезла со стоянки строительный мусор. По словам Дегтевой, рабочие загрузили в машину части построек.
Рабочие рассказали правоохранителям, что компания «Экосистема-СМБ» наняла их для уборки территории, чтобы владелец участка мог выкопать бетонные плиты, находящиеся под землей.
Активисты зафиксировали, как газель вывезла со стоянки строительный мусор. По словам Дегтевой, рабочие загрузили в машину части построек.
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