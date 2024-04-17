В Свердловской области ожидается аномальная жара





— сообщает главный синоптик Урала Галина Шепоренко В субботу-воскресенье-понедельник 20-22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15°, днем 19-24°, 20 апреля — самый жаркий день 25-29°. Кратковременно, хотя и в меньшей степени, потеплеет даже на самом севере Свердловской области: ночью 0,+5°, днем 10-15°,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с 20 по 22 апреля ожидается аномально жаркая погода. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7° и более.Но жара будет недолгой, уже 23-24 апреля в Свердловскую область вернутся ночные заморозки 0,-4°, температура воздуха днем 5-10°.