Североуральск присыпало весенним снежком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пока екатеринбуржцы радовались первому по-настоящему весеннему дню, жители Североуральска играли в снежки. Здесь выпали типичные для зимы осадки.Между двумя городами — Екатеринбургом и Североуральском — всего 363 километра по прямой. Но такая разница погодных условий для Урала не редкость. К тому же, в самой уральской столице нет-нет, да выпадет снежок посреди лета, так что снег в середине апреля — и вовсе не аномалия.Меж тем, зимние осадки весной несколько напрягли Госавтоинспекцию, сотрудники которой прекрасно знают, как пагубно сказываются подобные природные «сюрпризы» на безопасности дорожного движения. К уральским автомобилистам обратились с просьбой быть повнимательней при сегодняшних поездках по Североуральску и его окрестностям. Особенно это касается 93 километра автодороги «Серов- Североуральск- Ивдель».Там идёт обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.