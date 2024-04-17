Уралмашевцы почистят бульвар Культуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Большой субботник объявлен завтра, 20 апреля, на бульваре Культуры, что расположен на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. О своём участии заявили уже и стар, и млад.Ожидается, что прибрать бульвар Культуры, освободившийся от снега, но не от грязи с мусором, выйдут представители общественных организаций и учебных заведений Уралмаша. Среди выразивших желание поучаствовать — студенты Екатеринбургской академии современного искусства, ученики местных общеобразовательных школ и ветераны Уралмашзавода (от которого почти на полтора километра и тянется бульвар).Всех участников субботника на бульваре Культуры обещают после работы покормить блюдами «полевой кухни». Кроме того, на субботник придут волонтёры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они будут собирать голоса за любой из городских парков из списка претендующих на благоустройство.Общий сбор объявлен на десять часов утра. Место его — площадка перед центром культуры «Орджоникидзевский».