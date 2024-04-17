Возрастное ограничение 18+

Уралмашевцы почистят бульвар Культуры

18.53 Пятница, 19 апреля 2024
Фото Антона Каптелова
Большой субботник объявлен завтра, 20 апреля, на бульваре Культуры, что расположен на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. О своём участии заявили уже и стар, и млад.

Ожидается, что прибрать бульвар Культуры, освободившийся от снега, но не от грязи с мусором, выйдут представители общественных организаций и учебных заведений Уралмаша. Среди выразивших желание поучаствовать — студенты Екатеринбургской академии современного искусства, ученики местных общеобразовательных школ и ветераны Уралмашзавода (от которого почти на полтора километра и тянется бульвар).

Всех участников субботника на бульваре Культуры обещают после работы покормить блюдами «полевой кухни». Кроме того, на субботник придут волонтёры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они будут собирать голоса за любой из городских парков из списка претендующих на благоустройство.

Общий сбор объявлен на десять часов утра. Место его — площадка перед центром культуры «Орджоникидзевский».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Две новые школы обещают екатеринбуржцам в ближайшие несколько лет
17 апреля 2024
Екатеринбург может остаться без федеральных денег на благоустройство из-за низкой активности граждан
14 апреля 2024
В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма
14 апреля 2024
В субботу екатеринбурженки опять «побегут как девчонки»
16 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:50 Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
20:19 Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет
19:56 Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
19:25 Североуральск присыпало весенним снежком
18:53 Уралмашевцы почистят бульвар Культуры
18:27 Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
17:53 Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:18 В Каменске-Уральском на берегу Исети обнаружился труп
16:24 В ГИБДД опровергли информацию о женщине-водителе, сбившей мотоциклиста на Карла Либкнехта
16:07 Осуждённый за коррупцию член общественной палаты Свердловской области попал в ДТП в центре Екатеринбурга
15:43 В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими
14:49 Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
14:42 Екатеринбург отправил страдающему от паводка Кургану гуманитарную помощь
14:03 Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо забрали три золота и два серебра в Кемеро
13:10 Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе
12:35 В Нижнем Тагиле на мальчика с инвалидностью на глазах у хозяина напала собака
12:06 У свердловских ДПСников стартовал мотосезон
11:49 В Свердловской области будут судить двух иностранцев за убийство двоих соотечественников
11:07 В Екатеринбурге пятиклассник сломал позвоночник, упав с заброшенного моста
10:37 В Екатеринбурге прошел этап международного научного турне российских ученых из Tinkoff Research
10:26 В Екатеринбурге покажут работы именитых художников Свердловской области
09:41 В екатеринбургской авиагавани проведут пожарные учения
09:34 Сон за рулём привел к ДТП с пострадавшими в Ревде
20:45 За перелом руки школьника ответит сухоложская гимназия
20:21 Депутат и градозащитники поделятся своим опытом обустройства Екатеринбурга
19:37 Оба водителя вчерашнего ДТП в Чкаловском районе Екатеринбурга оказались в больнице
Все новости Свердловской области
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
Все новости России и мира
20:50 Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
20:19 Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет
19:56 Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
19:25 Североуральск присыпало весенним снежком
18:53 Уралмашевцы почистят бульвар Культуры
18:27 Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
17:53 Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:18 В Каменске-Уральском на берегу Исети обнаружился труп
16:24 В ГИБДД опровергли информацию о женщине-водителе, сбившей мотоциклиста на Карла Либкнехта
16:18 Технология пермских ученых ускоряет производство новых современных авиадвигателей
16:15 В 2024 году в Прикамье на кадастровый учет поставлено 2300 индивидуальных жилых домов
16:07 Осуждённый за коррупцию член общественной палаты Свердловской области попал в ДТП в центре Екатеринбурга
15:43 В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими
14:49 Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
14:42 Екатеринбург отправил страдающему от паводка Кургану гуманитарную помощь
14:03 Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо забрали три золота и два серебра в Кемеро
13:10 Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе
12:35 В Нижнем Тагиле на мальчика с инвалидностью на глазах у хозяина напала собака
12:06 У свердловских ДПСников стартовал мотосезон
11:49 В Свердловской области будут судить двух иностранцев за убийство двоих соотечественников
11:07 В Екатеринбурге пятиклассник сломал позвоночник, упав с заброшенного моста
10:37 В Екатеринбурге прошел этап международного научного турне российских ученых из Tinkoff Research
10:26 В Екатеринбурге покажут работы именитых художников Свердловской области
09:41 В екатеринбургской авиагавани проведут пожарные учения
09:34 Сон за рулём привел к ДТП с пострадавшими в Ревде
20:45 За перелом руки школьника ответит сухоложская гимназия
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK