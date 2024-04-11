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У свердловских ДПСников стартовал мотосезон
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области у сотрудников дорожно-патрульной службы начался сезон мотоциклов. Начиная с сегодняшнего дня мотоинспекторы будут вести службу на региональных дорогах на ежедневной основе.
Как напоминают в региональном УГИБДД, основная задача ДПСников на мототранспорте – это пресечение правонарушений со стороны мотоциклистов.
В 2023 году в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 16 человек и травмировалось 237, из них 17 – дети. В 2024 году произошло уже 5 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 3 пострадали.
Как напоминают в региональном УГИБДД, основная задача ДПСников на мототранспорте – это пресечение правонарушений со стороны мотоциклистов.
«Инспекторы нацелены на осуществление контроля за соблюдением правил дорожной безопасности и использованием мотошлемов, а также наличием регистрационных документов и водительского удостоверения с соответствующей категорией у мотоциклистов. Особое внимание будет обращено на предупреждение фактов управления мототранспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения и несовершеннолетними»,
– пояснили в пресс-группе.
В 2023 году в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 16 человек и травмировалось 237, из них 17 – дети. В 2024 году произошло уже 5 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 3 пострадали.
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