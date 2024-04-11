У свердловских ДПСников стартовал мотосезон





– пояснили в пресс-группе. «Инспекторы нацелены на осуществление контроля за соблюдением правил дорожной безопасности и использованием мотошлемов, а также наличием регистрационных документов и водительского удостоверения с соответствующей категорией у мотоциклистов. Особое внимание будет обращено на предупреждение фактов управления мототранспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения и несовершеннолетними»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области у сотрудников дорожно-патрульной службы начался сезон мотоциклов. Начиная с сегодняшнего дня мотоинспекторы будут вести службу на региональных дорогах на ежедневной основе.Как напоминают в региональном УГИБДД, основная задача ДПСников на мототранспорте – это пресечение правонарушений со стороны мотоциклистов.В 2023 году в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 16 человек и травмировалось 237, из них 17 – дети. В 2024 году произошло уже 5 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 3 пострадали.