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Уральским космонавтам раздали награды в их профессиональный праздник
Фото: официальный сайт госкорпорации Роскосмос
В Российской Федерации сегодня, 12 апреля, отмечают профессиональный праздник покорителей межзвёздных пространств — День космонавтики. К дате различные правительственные подарки в виде наград получили и уральские космонавты.
Звание Героя России присвоено Андрею Федяеву. Это 43-летний российский космонавт, который родился в городе Серов Свердловской области, а школу заканчивал в Верхней Туре. Свой первый и пока единственный полёт в космос Федяев совершил в марте 2023 года. Общее время нахождения на Международной космической станции — без малого 186 суток.
Коллега Федяева, екатеринбуржец Сергей Прокопьев получил Орден Гагарина — новую государственную награду, учреждённую в прошлом году. К своим 49 годам Прокопьев дважды летал в космос. Первый полёт состоялся в 2018 году, а второй — осенью 2022 года. Общее время пребывание уральца в космосе составило более 567 суток.
Звание Героя России присвоено Андрею Федяеву. Это 43-летний российский космонавт, который родился в городе Серов Свердловской области, а школу заканчивал в Верхней Туре. Свой первый и пока единственный полёт в космос Федяев совершил в марте 2023 года. Общее время нахождения на Международной космической станции — без малого 186 суток.
Коллега Федяева, екатеринбуржец Сергей Прокопьев получил Орден Гагарина — новую государственную награду, учреждённую в прошлом году. К своим 49 годам Прокопьев дважды летал в космос. Первый полёт состоялся в 2018 году, а второй — осенью 2022 года. Общее время пребывание уральца в космосе составило более 567 суток.
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