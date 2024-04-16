Возрастное ограничение 18+
Уровень воды в свердловских реках не превышает среднегодовых значений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На сегодняшний день уровень воды в реках Свердловской области не превышает среднегодовых значений. Региональные власти заявляют, что ситуация продолжает находиться под контролем.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в области были ликвидированы все ледовые блокады, которые могут привести к резкому подъёму воды в бассейнах рек, поэтому ситуация должна остаться стабильной. По словам начальницы отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой, на фоне аномальной жары и обильных дождей возможен интенсивный подъём воды и выход воды на пойму, но это, как она заявляет, типично для каждого года.
Сегодня на сайте ФГБУ «Уральское УГМС» появилось метеорологическое предупреждение о возобновлении интенсивного снеготаяния, после которого ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики ожидают резкий подъём воды и затопление пойменных участков.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в области были ликвидированы все ледовые блокады, которые могут привести к резкому подъёму воды в бассейнах рек, поэтому ситуация должна остаться стабильной. По словам начальницы отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой, на фоне аномальной жары и обильных дождей возможен интенсивный подъём воды и выход воды на пойму, но это, как она заявляет, типично для каждого года.
Сегодня на сайте ФГБУ «Уральское УГМС» появилось метеорологическое предупреждение о возобновлении интенсивного снеготаяния, после которого ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики ожидают резкий подъём воды и затопление пойменных участков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию