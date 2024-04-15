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Свердловскую область ждёт аномально жаркая погода
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с завтрашнего дня ожидается аномально жаркая для апреля погода о среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7°C и более. Также синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду.
В четверг, 18 апреля, в Свердловской области небольшой, местами умеренный дождь, ночью в горах до сильного. Ночью +5…+10 °C, на севере до 0 °C. Днём на юге +16…+21 °C, на севере +6…+11 °C. Ветер 5-10 м/сек, утром и днём местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10 °C, днём +19…+21 °C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 19 апреля, в регионе ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, на севере до 0 °C, на крайнем севере до -5 °C. Днём +12…+17 °C, на севере +4…+9 °C, на крайнем юге +21…+26 °C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, слабый дождь, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10 °C, днём +22…+24 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 18 апреля, в Свердловской области небольшой, местами умеренный дождь, ночью в горах до сильного. Ночью +5…+10 °C, на севере до 0 °C. Днём на юге +16…+21 °C, на севере +6…+11 °C. Ветер 5-10 м/сек, утром и днём местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10 °C, днём +19…+21 °C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 19 апреля, в регионе ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, на севере до 0 °C, на крайнем севере до -5 °C. Днём +12…+17 °C, на севере +4…+9 °C, на крайнем юге +21…+26 °C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, слабый дождь, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10 °C, днём +22…+24 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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