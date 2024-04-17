Возрастное ограничение 18+
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» введут ограничения
Скрин: Яндекс.Карты (схема Уралуправтодора)
На 17-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» в районе города Заречный запланированы четыре перекрытия, каждый из которых продлится 20 минут. Ограничения введут завтра, 18 апреля, с 11.00. до 15.00.
Как сообщили в свердловском «Уралуправтодоре», там будут проводиться испытания несущей способности путепровода. На это время движение будет закрыто в оба направления. Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок через посёлок Белоярский.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО, можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
Напомним, что из-за паводков автомобилистам рекомендовали объезжать Курганскую область через Тюмень
Как сообщили в свердловском «Уралуправтодоре», там будут проводиться испытания несущей способности путепровода. На это время движение будет закрыто в оба направления. Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок через посёлок Белоярский.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО, можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
Напомним, что из-за паводков автомобилистам рекомендовали объезжать Курганскую область через Тюмень
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