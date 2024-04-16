Паводок в Курганской области может затопить трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган»

Схема проезда от Уралуправтодора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» может затопить из-за сильного паводка в Курганской области. Об этом курганский губернатор предупредил свердловское правительство.Как сообщает «Уралуправтодор», в правительство Свердловской области поступило обращение от губернатора Курганской области о введении режима повышенной готовности из-за сильных паводков. В нём также содержалось предупреждение о возможном подтоплении трассы федерального значения Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» с просьбой отправлять водителей по альтернативным путям проезда.Объезжать курганскую область предлагают через Тюмень.