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В субботу екатеринбурженки опять «побегут как девчонки»

21.13 Вторник, 16 апреля 2024
Фото с ВК-страницы Наташи Ставровой
Екатеринбуржский клуб «Бегаешь как девчонка» проводит регистрацию желающих поучаствовать в Открытии бегового сезона 2024 года. Стартанёт сезон уже на этой неделе, 20 апреля.

Открытие бегового сезона клуб проведёт на аллеях Парка Маяковского. Уложиться собираются всего за три часа, при том, что планов у бегуний много. После получасовой разминки они пробегут дистанцию в три километра, после чего будут фотографироваться и устраивать розыгрыши подарков среди участников. Местом встречи обозначили главную сцену ЦПКиО, а время встречи назначили на половину десятого утра.
Пробежаться вместе с бывалыми участницами клуба «Бегаешь как девчонка» может любая желающая. Для этого нужно лишь пройти простую регистрацию и в субботу в назначенное место прийти в одежде и обуви, соответствующей случаю.

Субботний забег по парку Маяковского станет не только открытием бегового сезона, но и празднованием дня рождения клуба. Сообщество «Бегаешь как девчонка» было создано екатеринбурженкой Наташей Ставровой, которую называют «королевой бега». Занятия бегом проходят для активных женщин не только в уральской столице, но и в двух других столицах России — государственной и культурной.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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