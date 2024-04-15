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В Екатеринбурге частный детсад «наказали рублём» за беспечность воспитателя

20.35 Вторник, 16 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Частному детскому саду придётся выплатить компенсацию морального вреда в размере 48 тысяч рублей за недосмотр за ребенком. При этом, ребёнок никак не пострадал, но за беспечность детсад всё равно решено наказать.

Речь идёт об одном из частных детских садиков Екатеринбурга. Содержит его индивидуальный предприниматель Анастасия Губина. Согласно материалам, озвученным в суде, в мае прошлого года воспитательница детсада оставила одного из подопечных — маленькую девочку — на детской площадке. Она попросту не заметила, загоняя в здание других детишек, что имеется недостача.

Двухлетняя девочка осталась играть на площадке одна. На неё обратила внимание жительница того же дома, где расположено детское учреждение. Она здраво рассудила, что такой малыш не может самостоятельно разгуливать по двору, и догадалась отвести девочку в садик.

За то время, что девочка была предоставлена самой себе, с ней ничего дурного не случилось. «Но ведь могло!», — испугалась родительница, когда узнала о происшествии, и обратилась в суд с требованием моральной компенсации с ИП Губиной. И Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга согласился с тем, что, забыв девочку на улице, взрослые подвергли её большой опасности. В связи с этим иск удовлетворили, правда частично. Мама «забытой» девочки требовала 100 тысяч рублей моральной компенсации и 5 тысяч рублей на возмещение судебных расходов. Судья же постановил взыскать с ИП Губиной компенсацию морального вреда в размере 32 тысячи рублей, штраф 11 тысяч рублей и расходы на юридические услуги в размере 5 тысяч рублей. Ответчик подавал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но решение оставили без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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