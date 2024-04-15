К уголовной ответственности привлекли жительницу Ачита за продажу алкоголя ребёнку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ачите состоится суд над продавщицей местного магазина, которая имела неосторожность продать алкогольную продукцию несовершеннолетнему покупателю. Против неё возбуждено уголовное дело.Факт продажи алкогольной продукции был зафиксирован в первый день февраля текущего года в ачитском сельпо. Когда покупатель встал на кассу с выпивкой, женщина не стала утруждать себя проверкой документов, удостоверяющих возраст посетителя магазина. И тем самым нарушила закон — как оказалось, покупателю алкоголя не исполнилось ещё 18 лет.Как правило, такой проступок со стороны продавца рассматривается в рамках административного судебного дела. Но в данном случае ачитская продавщица правила торговли алкогольной продукции нарушила не в первый раз. Соответственно, прокуратура Ачитского района применила уголовную статью 151.1, в которой рассматриваются неоднократные случаи розничной продажи алкоголя несовершеннолетним. Статья эта предполагает спектр наказаний от штрафа в размере 50 тысяч до исправительных работ. К тому же, судья вправе запретить обвиняемой торговать алкоголем в течение определённого времени.