Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре 16 апреля





– говорится в сообщении МЧС. «В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Управление МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о непогоде 16 апреля. По данным спасателей, завтра в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».