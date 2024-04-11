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Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре 16 апреля
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Управление МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о непогоде 16 апреля. По данным спасателей, завтра в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!»,
– говорится в сообщении МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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